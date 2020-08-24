باحث سياسي: غرب ليبيا بها قوة وطنية استشعرت خطر الغزو التركي وبدأت في الانتفاض والثورة

قال الباحث في الشأن الليبي عبد الستار حتيتة، إن “الأيام المقبلة سوف تشهد تغيرات كثيرة على المشهد الليبي”، لافتًا إلى أننا “رأينا بيان فايز السراج الذي تحدث فيه عن التخلص من المرتزقة ووحدة التراب الليبي، وفوجئ بعض الأطراف أنه لا يعني المرتزقة التي أرسلتها تركيا”.

وأضاف «حتيتة» في مداخلة هاتفية على قناة “صدى البلد”، المصرية :أن “النظام التركي والجماعة الارهابية يتلاعبون بالدول والأنظمة ولا مرجعية لهم ولا عهد أو مبدأ لهم “

وتابع؛ ” طريقة التفكير الإخوانية والتركية والقطرية قائمة على محاباة الدول الكبرى وتقديم الرشاوي وتقديم التقارير المغلوطة باللغات الأجنبية للمنظمات”.

وأوضح عبد الستار حتيتة: “غرب ليبيا بها قوة وطنية بدأت تستشعر خطر الغزو التركي على ليبيا وبدأت في الانتفاض والثورة، وأتوقع استمرار المظاهرات ضد الغزو التركي واتوقع انقلاب عدد من القوى المسلحة ضد الوجود التركي”.