الميليشيات التابعة للوفاق تطلق النار على المتظاهرين وسط مدينة طرابلس

قامت سيارات مدججة بالسلاح تابعة لما تعرف بميليشيا النواصي التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق غير المعتمدة، اليوم الاثنين، بإطلاق أعيرة نارية لترويع المتظاهرين بطريق الشط بمحاذاة الميدان وسط مدينة طرابلس.

وأظهرت مقاطع فيديو مصورة، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، انتشار سيارات تابعة لما تعرف بميليشيا النواصي بطريق الشط بمحاذاة الميدان، وعلى متنها ملثمين يطلقون أعيرة نارية لإخافة المتظاهرين.

وكانت قد خرجت مظاهرات عدة في ليبيا، للاحتجاج على الفساد ومنددة بتردي الأوضاع في البلاد، ومطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

