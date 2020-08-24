هيئة الإعلام والثقافة تقرر تفعيل معهد “صالح القطروني” للموسيقى والمسرح في سبها

أخبار ليبيا24

أصدر رئيس الهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني في الحكومة الليبية محمود امجبر اليوم الإثنين بتفعيل معهد صالح القطروني للموسيقى والمسرح ببلدية سبها.

وتم خلال الاجتماع الذي ضم مدير مكتب الإعلام والثقافة ببلدية سبها إسماعيل حوماني ومجلس إدارة المعهد وبعض النخب الثقافية والفنية بالبلدية الاتفاق على الاستعداد البدء في الدراسة ابتداء من العام الدراسي المقبل.

واتفق المجتمعون كذلك على التنسيق بين الهيئة العامة للإعلام والثقافة ووزارة التعليم في الحكومة الليبية لإعداد المناهج الدراسية والتنسق مع مكتب التقويم والقياس.

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