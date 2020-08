الدغاري يطالب المتمسكين بالسلطة بأن يستمعوا إلى صوت الشارع خاصة شريحة الشباب

اعتبر عضو مجلس النواب، خليفة الدغاري، أن قرار رئيس مجلس النواب، عقيلة

صالح، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، فائز السراج، بوقف إطلاق النار،

خطوة شجاعة نحو وقف نزيف الدم وحماية مقدرات الشعب المتمثلة في النفط والغاز والمنشآت

النفطية.

وقال

الدغاري، إن هذه الخطوة يمكنها إعادة عجلة الاقتصاد، ورفع المعاناة عن كاهل المواطن

الذي ذاق الأمرين نتيجة الحرب وتداعياتها على الاقتصاد الذي يعاني من الانهيار،

مشيرًا إلى أن حالة اللا استقرار والفوضى والانقسام بكافه مؤسسات البلاد، وغياب القانون

من شأنها أن تزيد من عمليات الجشع والنهب للمال العام، والفساد الإداري والمالي، وتفشي

البطالة، ونقص السيولة، وتردي الأوضاع المعيشية.

وطالب

الدغاري، المتمسكين بالسلطة أن يراجعوا حساباتهم وأن يستمعوا إلى صوت الشارع خاصة شريحة

الشباب الذين خرجوا في معظم المدن كونهم ضحايا هذه الحروب وتداعياتها والمطالبين بالعيش الكريم وبمحاسبة الفاسدين ولصوص المال العام

والعودة إلى السلام وصولا إلى دولة الدستور دولة المؤسسات والقانون.

