اتهم رئيس

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج اليوم الاثنين، المحتجين

الذين خرجوا للتظاهر ضد حكومة الوفاق وتردي الخدمات وتفشي الفساد وانتشار

الميليشيات، بأنهم لم يأخذوا الإذن مما وصفها بالجهات المختصة، وذلك في محاولة

لتبرير اعتداء الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق عليهم.

The post عاجل// في محاولة لتبرير الاعتداء عليهم…السراج: المحتجون لم يحصلو على إذن التظاهر من “الجهات المختصة” appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24