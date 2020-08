قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج، اليوم الاثنين، إن مجموعات مسلحة اندست بين المتظاهرين، مضيفا أنها من تسببت في أعمال العنف والتخريب والدمار.

