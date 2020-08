قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج، اليوم

الإثنين، إن مطالب الشعب الليبي الحياتية مشروعة وأنه يتم العمل على تلبيتها.

وذلك

مع تصاعد مخاوف السراج من الاحتجاجات الشعبية المناهضة له.

