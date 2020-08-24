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السراج يعلن نيته إجراء تعديل وزاري عاجل

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، عن نيته إجراء تعديل وزاري عاجل، خاصة ما يتعلق بالوزارات الخدمية.

وأكد السراج خلال كلمة متلفزة له اليوم، ان اختيار الوزراء الجدد سيكون على أساس الكفاءة والقدرات وطهارة اليد.

وتابع السراج «قد نلجأ إلى اتخاذ إجراءات استثنائية لتنفيذ التعديلات الحكومة لتجاوز مشكلة المحاصصة».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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