فيما يلي أبرز ما جاء في كلمة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم الاثنين 24 اغسطس 2020 :
– التعبير السلمي عن الرأي حق أساسي للشعب وهو من سمات الدولة المدنية.
– حدثت تجاوزات أمس وبعض من خرجوا لم يحصلوا على التصاريح اللازمة حتى تقوم الشرطة بحمايته.
– من واجبنا الاستجابة لمطالب الشعب.
– مندسون تواجدوا بين المحتجين واعتدوا على الممتلكات ونرفض الاعتداء على المتظاهرين السلميين.
– أزمة الكهرباء معقدة ومتراكمة منذ عقود وتفكيكها يحتاج إلى تعاون.
– بعض المناطق لا تلتزم بطرح الأحمال وهذا يُربك الشبكة ويدخلها في إظلام تام.
– عابثون يقومون بترهيب موظفي شركة الكهرباء وإجبارهم على عدم طرح الأحمال.
– نسعى لتحقيق العدالة بين مختلف المناطق في عملية طرح الأحمال.
– نعمل على مشاريع جديدة لتخفيف العجز الحاصل في توليد الطاقة الكهربائية.
– نحن الآن في فترة الذروة الصيفية ولا يوجد عصا سحرية لحل أزمة الكهرباء.
– المال الفاسد المحلي والخارجي يلعب دورا في اختلاق الأزمات.
– لن نسمح بإسقاط شرعيتنا في الشارع ودخول البلاد في فراغ سياسي.
– نتمنى إجراء الانتخابات في مارس القادم وفق قاعدة دستورية.
– قد اضطرر إلى قانون الطوارئ وتشكيل حكومة أزمة.
– أدعو الجهات الرقابية لتحديد مواطن الفساد ومحاسبة الفاسدين.
– ندعو المجتمع الدولي للضغط لعودة انتاج النفط.
طالبت بانتخابات في شهر مارس القادم وأخشى من دخول البعض في حوار سياسي وتشكيل رئاسي جديد لتعطيل موضوع الإنتخابات .
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