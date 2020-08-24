فيما يلي أبرز ما جاء في كلمة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم الاثنين 24 اغسطس 2020 :

– التعبير السلمي عن الرأي حق أساسي للشعب وهو من سمات الدولة المدنية.

– حدثت تجاوزات أمس وبعض من خرجوا لم يحصلوا على التصاريح اللازمة حتى تقوم الشرطة بحمايته.

– من واجبنا الاستجابة لمطالب الشعب.

– مندسون تواجدوا بين المحتجين واعتدوا على الممتلكات ونرفض الاعتداء على المتظاهرين السلميين.

– أزمة الكهرباء معقدة ومتراكمة منذ عقود وتفكيكها يحتاج إلى تعاون.

– بعض المناطق لا تلتزم بطرح الأحمال وهذا يُربك الشبكة ويدخلها في إظلام تام.

– عابثون يقومون بترهيب موظفي شركة الكهرباء وإجبارهم على عدم طرح الأحمال.

– نسعى لتحقيق العدالة بين مختلف المناطق في عملية طرح الأحمال.

– نعمل على مشاريع جديدة لتخفيف العجز الحاصل في توليد الطاقة الكهربائية.

– نحن الآن في فترة الذروة الصيفية ولا يوجد عصا سحرية لحل أزمة الكهرباء.

– المال الفاسد المحلي والخارجي يلعب دورا في اختلاق الأزمات.

– لن نسمح بإسقاط شرعيتنا في الشارع ودخول البلاد في فراغ سياسي.

– نتمنى إجراء الانتخابات في مارس القادم وفق قاعدة دستورية.

– قد اضطرر إلى قانون الطوارئ وتشكيل حكومة أزمة.

– أدعو الجهات الرقابية لتحديد مواطن الفساد ومحاسبة الفاسدين.

– ندعو المجتمع الدولي للضغط لعودة انتاج النفط.

طالبت بانتخابات في شهر مارس القادم وأخشى من دخول البعض في حوار سياسي وتشكيل رئاسي جديد لتعطيل موضوع الإنتخابات .

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي