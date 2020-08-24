السراج يدعو لـ«إجراءات حازمة» تجاه كل موظف عام تطاله شبهة الفساد

دعا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، المؤسسات القضائية ومكتب النائب العام إلى إجراءات حازمة تجاه كل موظف عام تطاله شبهة الفساد.

وجدد السراج دعوته إلى إجراء انتخابات عامة في شهر مارس المقبل، كما حددها في بيان أصدره يوم الجمعة الماضي، قرر بموجبه وقف إطلاق النار في جميع الأراضي الليبية.

وأعلن السراج، خلال كلمة متلفزة له اليوم، نيته إجراء تعديل وزاري عاجل، خاصة في ما يتعلق بالوزارات الخدمية، مضيفًا أن اختيار الوزراء الجدد سيكون على أسس الكفاءة والقدرات وطهارة اليد.

وتابع السراج: «قد نلجأ إلى اتخاذ إجراءات استثنائية لتنفيذ التعديلات الحكومة لتجاوز مشكلة المحاصصة».

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