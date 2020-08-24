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السراج يعلن عن تعديل وزاري عاجل

تم النشر منذُ 32 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج :

– التعديل الوزاري سيتم وفق الكفاءة
– قد أضطر إلى تطبيق قانون الطوارئ وتشكيل حكومة أزمة
– نلتزم بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية وحماية العملة الليبية من المضاربات

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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