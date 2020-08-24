السراج يعلن عن تعديل وزاري عاجل

رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج :

– التعديل الوزاري سيتم وفق الكفاءة

– قد أضطر إلى تطبيق قانون الطوارئ وتشكيل حكومة أزمة

– نلتزم بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية وحماية العملة الليبية من المضاربات

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