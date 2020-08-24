السراج يعلن عن تعديل وزاري عاجل

رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج :
– التعديل الوزاري سيتم وفق الكفاءة
– قد أضطر إلى تطبيق قانون الطوارئ وتشكيل حكومة أزمة
– نلتزم بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية وحماية العملة الليبية من المضاربات
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج :
– التعديل الوزاري سيتم وفق الكفاءة
– قد أضطر إلى تطبيق قانون الطوارئ وتشكيل حكومة أزمة
– نلتزم بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية وحماية العملة الليبية من المضاربات
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
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