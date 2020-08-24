المستشار عقيلة صالح : ما حدث في طرابلس اعتداء غير مبرر وإساءة إستعمال السلطة بحق المتظاهرين السلميين

القبة 24 أغسطس 2020 (وال)- اعتبر فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى اليوم الإثنين أن

ما حدث في طرابلس اعتداء غير مبرر وإساءة إستعمال السلطة بحق المتظاهرين السلميين.

وقال فخامة المستشار عقيلة صالح في بيان حول الأحداث التي تشهدها مدينة طرابلس إنني أؤكد على حق المواطن في التظاهر السلمي والتعبير عن رأيه، لافتا إلى أن ذلك حق من حقوق الإنسان كفلته الشريعة الإسلامية والمواثيق والأعراف والقوانين الدولية شريطة عدم الإضرار بالغير أو بالممتلكات العامة والخاصة.

وطالب فخامة رئيس مجلس النواب كافة الأجهزة الشرطية والأمنية الرسمية بمدينة طرابلس بحماية المتظاهرين السلميين المُطالبين بحقوقهم.

كما طالب النائب العام بتحمل مسؤولياته حيال هذا الاعتداء غير المبرر. (وال – القبة)

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