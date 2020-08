قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج، اليوم

الإثنين، إنه يجب طرح

انتخابات رئاسية مباشرة، مؤكدًا أن بعض الأطراف لا ترغب في إجراء انتخابات لأسباب

خاصة بها.

The post عاجل//السراج: بعض الأطراف لا ترغب في إجراء انتخابات لأسباب خاصة بها appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24