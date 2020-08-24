بادي يمارس إرهابه على الأصابعة بحثا عن سيف الاسلام القذافي

تواصل ميلشيات تابعة لحكومة الوفاق بقيادة الإرهابي المطلوب دوليا صلاح بادي مدعومة بمئات من مرتزقة أردوغان محاصرة مدينة الأصابعة بالجبل الغربي والواقعة الى الجنوب من طرابلس بمسافة 120 كلم ،

وقال سكان محليون أن قوة قوامها 600 إتجهت منذ السبت الماضي الى الأصابعة وطوقتها ، في حين تحدثت مصادر من طرابلس أن العملية تدور تحت إشراف مباشر من الجانب التركي والهدف منها لبحث عن أي دليل يؤدي للقبض على الدكتور سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل الى جانب القبض على كل من يشتبه في ولائه للنظام السابق أو دعمه للجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر

وأكد شهود عيان أن المسلحين قاموا لليوم الثالث على التوالي باقتحام المساكن والمحلات وتفتيشها ونهب ما فيها ، وأن العشرات من أبناء المنطقة تم إقتيادهم الى مراكز للتعذيب تديرها فرقة متخصصة مكونة من ليبيين وسوريين

وأضافوا أن الميلشيات وجماعات المرتزقة نصبت كمائن لاعتقال الأفراد على الهوية ، وخاصة في أحياء أولاد فرج وأولاد مهلهل وأولاد مبارك والضوة والجبور والمشاليخ وأولاد أدريس وغيرها ، ومارست أبشع أشكال الإضطهاد في حق المدنيين العزل ، وإن الإعتقالات طالت أطفالا قصرا ، فيما تم إغتيال أحد السكان المحليين في بيته عندما كان نائما ، وآخر في محل لبيع السمك كان يعمل به

وقالت مصادر مطلعة أن الشاب ناصر عمران غيث تم إغتياله رميا بالرصاص في إطار التصفيات الميدانية التي تعودت الميلشيات على تنفيذها لبث الرعب في السكان المحليين.

كما تم إغتيال الشاب معتوق بوزيد من منطقة دنون من قبل ما تسمى القوة الوهمية المشتركة بعد التبليغ عليه من قبل شخص من نفس المنطقة ، وهو بائع سمك لا علاقة له بالصراعات السياسية ، وفق المقربين منه.

وحاول المجلس البلدي التابع لحكومة الوفاق التنكر للواقع ومخادعة الرأي العام بالقول أن أن القوة الموجودة في مدينة الأصابع قوة شرعية تتبع القوة المشتركة بالمنطقة الغربية، مكلفة من المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني لبسط الأمن والقبض على مجموعة من المطلوبين والمجرمين، وفي هذا الإطار تم عقد اجتماع بمقر ديوان البلدية بمختاري المحلات، والمساعد للشؤون الأمنية، وتوضيح الدور الذي تقوم به هذه القوة، والجدير أن هذه القوة تم تكليفها لتأمين عدة مناطق في الجبل الغربي.

وقالت مصادر مطلعة أن عملية التفتيش بدأت من الأصابعة وستشمل بقية مدن الجبل الغربي ، وأن الهدف الأول منها هو البحث عن سيف الإسلام القذافي ، وذلك بطلب تركي قطري عاجل تقدم به وزيرا دفاع البلدين خلال زيارتهما الى طرابلس مؤخرا ، إضافة الى إعتقال مئات من السكان المحليين الذين وردت أسماؤهم في لوائح تم إعدادها خصيصا لمن تتهمهم ميلشيات الوفاق بالولاء للنظام السابق أو دعم القوات المسلحة

وقد تمكن الناشط المدني أحمد فرفر من الهروب خارج مدينة الاصابعة بعد هجوم القوة المشتركة على منزله بعدد كبير من السيارات ، في حين تم إعتقال العشرات من أبناء المدينة بعضهم أفراد أسر بأكملها.

وكانت ما تسمى عملية بركان الغضب الميلشياوية التابعة لحكومة الوفاق قالت السبت الماضي أن ‏‎القوة المشتركة بدأت عمليات واسعة للمجاهرة بالأمن في محيط ‎الأصابعة و ‎غريان لنزع السلاح من أي تشكيلات تهدد الاستقرار وتشكل خطراً على الدولة ، وفق تعبيرها.

وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن قلقها إزاء عمليات القتل خارج القانون في مدينة الأصابعة والمناطق المجاورة ، وطالبت في بيان لها باحترام الإجراءات القانونية وتسليم المعتقلين إلى المؤسسات القضائية ذات الصلة وإطلاق سراح المعتقلين تعسفيا على القور.

ودعت البعثة إلى وقف التصعيد على الفور واحترام جميع المعنيين التزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك السماح بحرية الحركة الكاملة والوصول الفوري إلى المرافق الصحية ،مشيرة إلى أن التقارير الواردة إليها تؤكد مقتل مدنيين واعتقال عدد من المواطنين في إجراءات احتجاز وصفتها بالتعسفية، ومحاصرة المدينة في وقت يعاني فيه السكان المدنيون ضغوطا حقيقية، وفق البيان.

كما دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا كلا من حكومة الوفاق وبعثة الأمم المتحدة الى التحقيق بصورة عاجلة في أحداث القتل والاختطاف في مدينة الأصابعة ، فضلا عن تطويق مداخل ومخارج المدينة.

وقالت المنظمة أنها تلقت شكاوى وبلاغات بشأن قيام قوة تابعة لحكومة الوفاق بدخول مدينة الأصابعة صباح السبت الماضي، والبحث عن مواطنين محددين بدعوى تأييدهم لقوات الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر، وهو ما يشكل إجراءات انتقامية تتناقض مع روح إعلان حكومة الوفاق لوقف إطلاق النار والبدء في إطلاق مسار سياسي سلمي لتسوية الأزمة.

الأصابعة منطقة تقع في جبل نفوسة (الجبل الغربي) تشتهر بالزراعـة، يبلغ عدد سكانها المقيمين فعلياً في تعداد 2010 حوالي 27600 نسمة تقريبا وهي من أكبر حواضر الجبل بعد مدينة غريان، تتكون الأصـابعة من عدة قبـائل تتوزع هذه القبـائل على مجموعة من الأحياء، أشهرهــا مسكـة، السوق، هنشير الطويـل، السنانيين، المقتلة، الخرم، الضوة، جندوبة، راس الوادي، عبـللو، أولاد إدريس، البطن، الهنيشير، ظهرة أولاد الحاج، أولاد موسى.

وعرف عن الأصابعة وطنية أهلها بإستثناء البعض ممن يتحالفون مع الميلشيات الإرهابية ضد أبناء منطقتهم .