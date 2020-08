أعلن رئيس

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، اليوم الاثنين، أنه قد يضطر لتشكيل حكومة

أزمة معتبرا أن وضع المجلس الرئاسي الحالي لا يسمح بتشكيل حكومة جديدة بسبب ما

وصفها بالمحاصصة والجهوية التي تحكم عمله.

The post عاجل// السراج: قد اضطر لتشكيل حكومة أزمة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24