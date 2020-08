قال رئيس

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، فائز السراج، اليوم الاثنين، إنه طالب

بانتخابات في شهر مارس القادم وأنه يخشى من دخول البعض في حوار سياسي وتشكيل مجلس رئاسي

جديد لتعطيل موضوع الإنتخابات.

