السراج: لن نسمح بإسقاط الشرعية في الشارع والمتظاهرين تظاهروا دون استكمال الإجراءات

أخبار ليبيا24

اعتبر رئيس حكومة الوفاق، فائز السراج، اليوم الإثنين، أن خروج المتظاهرين في العاصمة طرابلس من دون استكمال إجراءات التظاهر كان سببًا لتعرضهم لإطلاق النار من قبل من وصفهم بـ “المندسين” الذين يهدفون إلى إثارة الفتن.

وقال السراج، في كلمة مسجلة، إن المتظاهرين خرجوا دون استكمال الإجراءات القانونية للحصول على أذونات التظاهر، محذّرًا من أن الحكومة لن تتهاون مع من يحاولون تخريب الممتلكات الخاصة والعامة.

وطالب السراج الأجهزة الأمنية بحماية المتظاهرين من “المندسين” في حال استكملوا إجراءات التظاهر، التي اعتبرها حق مشروع للجميع المطالبين بتحسين أوضاعهم المعيشية.

وقال، “إن هناك عدة تجاوزات حدثت في تظاهرة الأحد لأن الذين خرجوا لم يستكملوا الإجراءات القانونية والحصول على موافقة بالتظاهر من الجهات المعنية حتى تقوم هذه الجهات بحمايتهم وتحميهم من المندسين”، مشددًا في نفس السياق على أن الحكومة لن تسمح بإسقاط الشرعية في الشارع.

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