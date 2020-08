طالب متظاهرون بالساحة الخضراء بوسط العاصمة طرابلس، اليوم الاثنين، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج، بالرحيل، مرددين “إرحل، إرحل”، عقب انتهاء كلمته، وحديثه عن وجود مندسين في صفوف المتظاهرين.

