رصد الجرائم تدين الاعتقالات التعسفية وتطالب “الوفاق” بإطلاق سراح المعتقلين

أعلنت

منظمة رصد الجرائم الليبية، اليوم الإثنين، عن إدانتها لاستخدام العنف ضد المتظاهرين،

والاعتقالات التعسفية التي طالت عددًا من النشطاء في طرابلس من قبل قوات الأمن.

وطالبت

المنظمة، من خلال بيان عبر صفحتها على موقع التواصل “فيسبوك”، حكومة الوفاق

غير المعتمدة بإطلاق سراح المعتقلين فورًا، محملةً إياها مسؤولية سلامتهم.

كما

دعت المنظمة إلى ضرورة حماية المتظاهرين واحترام حق التظاهر وحرية الرأي والتعبير.

