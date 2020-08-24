السراج يعلن تأسيس «صندوق للتعويضات» وبناء 3 آلاف وحدة سكنية للنازحين خلال 6 أشهر

كشف رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج عن عزم الحكومة على إنشاء «صندوق لجبر الضرر والتعويضات وإعادة الإعمار» للمناطق المتضررة من الحرب، وإنشاء 3 آلاف وحدة سكنية للنازحين خلال 6 أشهر.

وقال السراج في كلمة وجهها إلى الليبيين مساء اليوم الاثنين، إن تأسيس الصندوق بدأ بلجان حصر الأضرار، وسيجري توفير ميزانيات لهذه المناطق لإعمارها وعودة البني والخدمات الأساسية لهذه المناطق وتمكين النازحين من العودة إلى بيوتهم وتفعيل آليات لحصول المتضررين على الدعم الازمة للقيام بذلك.

وأضاف أنهم لتخفيف الضغط على النازحين بدأوا في «توفير مبلغ من بعض الجهات كتمويل لتنفيذ عاجل لمشروع سكني للنازحين 3 آلاف وحدة سكنية كبداية يتم انجازها خلال 4 إلى 6 أشهر» ضمن خطة لإعادة تنشيط الاقتصاد الوطن.

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