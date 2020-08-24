«التكبالي» لـ«السراج»: أرواح الشهداء تعرش حول منكبيك وتطل بأحزانها على ما كسبت

علق عضو مجلس النواب علي التكبالي، على التظاهرات الحاشدة التي خرجت ضد تردي الأوضاع المعيشية وانتشار الفساد في العاصمة طرابلس.

وقال “التكبالي” عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” قلنا لك يا “سراج” أننا نرى الدماء تسيل من تحت عرشك, وإنك ستبقى سجين حصنك, فتكبرت”.

وتابع عضو مجلس النواب:” قلنا لك أن ليبيا التي حمتك, ومنحتك ولن تسمح لك بإهانتها, فتنكرت”.

وأضاف:” نرى اليوم أرواح الشهداء تعرش حول منكبيك, وتطل بأحزانها على كل ما فعلت وما كسبت واقتنيت، ورغم العشرين شهيدا الذين ارتفعوا أعلاما فوق ناظريك, والأجنبي الذي أراق الدما تحت نعليك, نعلم أنك لن تتعظ, فالسم قد سرى في كل عضو لديك.

واستطرد:”ستيفاني”- ستيفاني وليامز، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة- لم تذرف دمعة, “وجوتيرش”- الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيرش- من فرط حزنه لم ينطق بكلمة, وشهداء الأمة, ارتفعوا فوق عديمي الذمة”.

وكانت قد انطلقت عدة تظاهرات ضد حكومة الوفاق، الأحد، في مناطق مختلفة من مدينة طرابلس، للمطالبة بمحاربة الفساد وتردى الأوضاع المعيشية، وتحميل حكومة “السراج” مسؤولية عدم توفير الاحتياجات الأساسية كالمياه والكهرباء والرواتب.

وحمل المتظاهرون اللافتات المعبرة عن استياءهم من حكومة الوفاق، وأخرى طالبت بوضع دستور وتحقيق السيادة الوطنية وإجراء انتخابات نزيهة ومحاربة الفساد.

يأتي ذلك بالتزامن مع دخول احتجاجات مدينة الزاوية يومها الثالث ضد ممارسات حكومة الوفاق وتردى الأوضاع المعيشية وخلافات وزير داخليتها “فتحي باشاغا” مع المليشيات المسلحة، الأمر الذي أدى إلى اندلاع التظاهرات على خلفية تدشين “باشاغا” قوات خاصة من المرتزقة السوريين مما أثار غضب المليشيات الأخرى.