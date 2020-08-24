السراج: قد اضطر إلى اللجوء لقرار الطوارئ وتشكيل حكومة أزمة

قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، إنه قد يشكل حكومة أزمة لمعالجة «وضع المجلس الرئاسي الحالي»، الذي وصفه بأنه «يحول دون الوصول إلى تشكيل حكومة أو إجراء أي تعديل».

وأرجع السراج أزمة الرئاسي إلى «رغبة البعض منهم في مناصب معينة، وكذلك المحاصصة عائق أمام أي تعديل أو تشكيل حكومة فعالة قوية».

وشدد السراج، خلال كلمة وجهها إلى الليبيين، مساء الاثنين، أنه «قد أضطر كرئيس للمجلس باللجوء لقرار الطوارئ وتشكيل حكومة أزمة».

تعديل وزري بحكومة الوفاق الوطني

وأعلن السراج، نيته إجراء تعديل وزاري عاجل، خاصة في ما يتعلق بالوزارات الخدمية. وقال إنه «بموجب مسؤولياتي السياسية والوطنية سأتخذ بعض القرارات ومنها تعديل بعض الحقائب الوزارية»، مؤكد أن اختيار الوزراء الجدد سيكون على أسس الكفاءة والقدرات وطهارة اليد.

وتابع السراج: «قد نلجأ إلى اتخاذ إجراءات استثنائية لتنفيذ التعديلات الحكومة لتجاوز مشكلة المحاصصة».

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