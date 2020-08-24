عقيلة صالح: ما حدث في طرابلس “اعتداء غير مبرر”

قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، إن ما حدث في طرابلس “اعتداء غير مبرر وإساءة استعمال السلطة بحق المتظاهرين السلميين”.

وشهدت طرابلس، الأحد، مظاهرات حاشدة تخللها إطلاق نار من قبل عناصر أمنية على المتظاهرين السلميين، وأصيب إثر ذلك عدد من المحتجين.

وأكد عقيلة صالح في بيان، على حق المواطن في التظاهر السلمي والتعبير عن رأيه، مشيرا إلى أن ذلك حق من حقوق الإنسان كفلته الشريعة الإسلامية والمواثيق والأعراف والقوانين الدولية شريطة عدم الإضرار بالغير أو بالممتلكات العامة والخاصة.

وطالب رئيس مجلس النواب كافة الأجهزة الشرطية والأمنية الرسمية بمدينة طرابلس بحماية المتظاهرين السلميين المُطالبين بحقوقهم. كما طالب النائب العام بتحمل مسؤولياته حيال هذا الاعتداء غير المبرر على المتظاهرين.

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