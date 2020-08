صالح: الاعتداء على المتظاهرين السلميين يعد إساءة لاستعمال السلطة

اعتبر

رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، اليوم الإثنين، أن ما حدث

في طرابلس اعتداءً غير مبرر وإساءةً لاستعمال السلطة بحق المتظاهرين السلميين.

وأكد

صالح، في بيان له، على حق المواطن في التظاهر السلمي والتعبير عن رأيه، لافتًا إلى

أن ذلك حق من حقوق الإنسان كفلته الشريعة الإسلامية والمواثيق والأعراف والقوانين الدولية

شريطة عدم الإضرار بالغير أو بالممتلكات العامة والخاصة.

كما

دعا صالح، كافة الأجهزة الشرطية والأمنية الرسمية بطرابلس بحماية المتظاهرين السلميين

المُطالبين بحقوقهم، مطالبًا النائب العام بتحمل مسؤولياته حيال هذا الاعتداء غير المبرر.

