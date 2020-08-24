تسجيل 40 حالة وفاة في مستشفى البيضاء جميعهم حالات اشتباه “كورونا”

أخبار ليبيا24

كشف مكتب إعلام اللجنة الاستشارية الطبية لمكافحة كورونا الجبل الأخضر أنه تم تسجيل 40 حالة وفاة في مستشفى الثورة البيضاء جميعهم حالة اشتباه الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف مكتب إعلام اللجنة عبر الحساب الرسمي على موقع “فيسبوك” أن حالات الوفاة كانت في فترة 12 يوما فقط منهم من وصل في حالة حرجة دخل على إثرها العناية بشكل مباشر.

وأوضح مكتب الإعلام أن جل هذه الحالات التي دخلت توفرت بها جميع الأعراض الإكلينيكية المتوافقة مع فيروس كورونا مصحوبة بصور أشعة ومقطعية وتعذر فقط إجراء فحص pcr لعدم توفر المشغلات.

وأعلن مكتب إعلام اللجنة معاملة حالات الاشتباه والاحتمال معاملتها على أنها مصابة، داعية المواطنين اتباع أساليب الوقاية الشخصية وكذلك الابتعاد عن أماكن التجمعات والمناسبات الاجتماعية.

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