بعد وصف ” العاهرات ” .. بن غربية يجدد اتهامه لمتظاهرات في طرابلس بالتبعية للجان الثورية

ليبيا – شن الطاهر بن غربية القيادي في ” بركان الغضب ” بمدينة مصراتة هجومًا لاذعًا على المتظاهرين ضد الفساد وتردي المعيشة ضمن حراك 23 أغسطس في طرابلس مطالبًا بسحقهم واستخدام القوة ضدهم .

ووصف بن غربية وهو كرغلي من مصراتة في تسجيل مصور له ، المتظاهرين بأنهم ” أوباش وجراثيم وطحالب وأزلام ” ووصفهم بالعراة أيضًا في إشارة للشباب الغاضب المتظاهر تحت لهيب شمس يوم أمس .

فيديو | الطاهر بن غربية القيادي في " بركان الغضب " موالٍ للرئاسي : المتظاهرين في #طرابلس أوباش وجراثيم وطحالب والمتظاهرات اللواتي رفعن لافتات ضد السوريين والأتراك " عاهـرات " يجب القبض عليهن وجلدهم جميعا بالسياط .. أين كنتم يوم 4/4 ? . #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/nuwMbsW4ug — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) August 24, 2020

وكان اللافت هو الهجوم الذي شنه هذا القيادي على المتظاهرين الليبيين المطالبين بخروج الأتراك والسوريين رغم ان المتظاهرين نفسهم رددوا شعارات ضد الجميع بما فيه الروس والقيادة العامة والسراج وغيرهم وضد كل من يعتبرونه سببًا من أسباب الأزمات .

فيديو | لحظة فرار سيدات متظاهرات ضد الفساد وتردي المعيشة من " ميدان الشهداء " بعد إقتحام مسلحي الوفاق للميدان وإطلاقهم النار على المتظاهرين . #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/aLLsNpjJtA — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) August 23, 2020

ورغم ذلك لم يحجب بن غربية أذى لسانه عن النساء العفيفات المتظاهرات بسبب المعيشة الضنكة وتفشي الوباء وانعدام الخدمات حتى انه خصص منهن من رفعن لافتات ضد السوريين والأتراك إذ وصفهن بالعاهرات ولم يراع أنهن في عمر والدته ولم يخرجن للشارع إلا لسواد أيامهن ، وكأنه لم يكتفي بما لحقهن من أذى وهن يركضن في الشوارع خوفًا من الرصاص لا لشيء إلا لأجل رغيف وأساسيات الحياة .

فيديو | أخبرهم أن دولتهم غير عادلة .. طلب منهم الخروج وتركهم لمصيرهم في وجه " المندسين " بعد تفجر غضبهم بوجه الجميع . #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/5YXH3eaBwl — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) August 24, 2020

ولم يكتفي بذلك بل وصفهن بـ ” العجائز الشمطاوات ” مطالبًا بالقبض عليهن وجلدهم جميعا بالسياط التي تُجلد بها الدواب ، وعقب المقطع الأول خرج بن غربية ليجدد وصفه للمتظاهرات بالتبعية للجان الثورية بالنطام السابق! .

حتى أنه وجه تساؤلاته لهذه النسوة عن ( أين كنتم يوم 4/4 ) وكأنه كان من واجبهن حمل السلاح حينها للدفاع عن هذه الحكومة ولوبياتها التي أوصلتهم وأوصلت ليبيا كلها لما هي فيه عند وضع لم يعرفه الليبيون الا في عهد اتفاق الصخيرات .

المرصد – المرصد

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