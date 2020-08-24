تأكيد إصابة الحاسي والحداد بفيروس كورونا

أصيب نائب رئيس اللجنة الطبية الاستشارية التابعة للحكومة الموقتة، والناطق الرسمي باسمها الدكتور أحمد الحاسي، وعضو اللجنة الدكتور أحمد الحداد، بفيروس كورونا المستجد، وفق مدير مكتب الإعلام بمركز بنغازي الطبي خليل قويدر.

وقال قويدر لوكالة «الأنباء الليبية»، إن الطبيبين المختصين في أمراض الباطنة ومكافحة العدوى، يخضعان حاليا لفترة حجر منزلي بعد ظهور أعراض المرض عليهما.

الحاسي في الحجر المنزلي بعد ظهور أعراض الإصابة بـ«كورونا» عليه

ولفت إلى استقرار الحالة الصحية لكلا الطبيبين، معربا عن أمله في أن يمن الله عليهما بالشفاء العاجل.

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