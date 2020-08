السراج: قد أستخدم قانون الطوارئ لتشكيل حكومة أزمة.. وهناك من يريد تعطيل الانتخابات

ادعى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

غير المعتمدة فائز السراج، أن بعض من خرجوا للتظاهر بالأمس لم يحصلوا على التصاريح

اللازمة، في إشارة إلى أن هذا سببا كافيا كي لا تقوم الشرطة بحمايتهم، معترفا

بحدوث تجاوزات بالأمس.

وحاول السراج في كلمة وجهها لليبيين، اليوم الاثنين، تهدئة المتظاهرين؛

حيث أبدى استعداده لتنفيذ أي اتفاق سياسي يتم التوصل إليه، وأضاف أن من واجب حكومته الاستجابة لمطالب الشعب، متهما

من وصفهم بالمندسين بالتواجد بين المحتجين والاعتداء على الممتلكات.

وعن أزمة الكهرباء، برَّر السراج الأزمة

بأنها موجودة منذ عقود، مضيفا أنها أزمة معقدة وأن تفكيكها يحتاج إلى تعاون، مشددا

في الوقت ذاته على أن بعض المناطق لا تلتزم بطرح الأحمال، موضحا أن هذا يُربك

الشبكة ويدخلها في إظلام تام، مشددا على أنه لا يوجد عصا سحرية لحل الأزمة، على

حد قوله.

وعن الفساد المالي المحلي والخارجي، قال

السراج بأنه هذا الفساد يلعب دورا في اختلاق الأزمات، وأضاف أنه سيتم

دعوة مكتب النائب العام للتحقيق مع كل موظف متهم بالفساد وإيقافه عن مباشرة عمله.

وأضاف السراج أن حكومته لن تسمح بما وصفه بإسقاط شرعيتها في الشارع ودخول البلاد في فراغ سياسي، على حد

قوله، موضحا أنه قد يضطر إلى فرض قانون الطوارئ وتشكيل حكومة أزمة إذا استلزم

الأمر.

أما عن الانتخابات، فأوضح السراج، أنه

يتمنى إجراؤها في مارس المقبل وفق قاعدة دستورية، معربا عن قلقه من دخول البعض في

حوار سياسي وتشكيل مجلس رئاسي جديد لتعطيل موضوع الانتخابات، واعتبر الانتخابات

الخيار الوحيد لاستعادة الوطن.

وشكر السراج تركيا

على وقوفها بجواره، موضحا أنها ساعدته وساندته في وقت تخلى عنه الكثيرون، على حد

قوله، مضيفا أنه يسعى لتطوير علاقاته مع أنقره.

ويذكر أنه عقب خطاب السراج المطول، خرجت

تظاهرات بالساحة الخضراء بوسط العاصمة طرابلس تطالبه

بالرحيل مرددين “إرحل، إرحل”.

