الحركة الوطنية الشعبية تعلن تأييدها للحراك الشبابي بطرابلس

قالت الحركة الوطنية الشعبية الليبية في بيان صادر عنه مساء اليوم الاثنين إن العاصمة تشهد هذه الأيام حراكاً شعبياً شبابياً للتنديد بالحالة المعيشية السيئة التي يعانيها المواطن من انقطاع الكهرباء، ونقص السيولة، وانتشار الأمراض والجريمة والمرتزقة في شوارع العاصمة، وبالتدخل الأجنبي في الشأن الليبي، وعمليات السلب والنهب التي تنتهجها حكومة الوفاق وميلشياتها لمقدرات الشعب بحسب تعبير البيان.

وحمل البيان الذي حصلت بوابة افريقيا الاخبارية على نسخة منه المسؤولية لمن أوصلوا البلاد إلى ما تعانيه اليوم من تسيب واهمال وانعدام الخدمات بشكل شبه كامل.

وأوضحت الحركة الوطنية الشعبية الليبية أنها تتابع هذا الحراك الشعبي السلمي وفي إطار توجهها الوطني تطالب بالوقوف مع إرادة الشعب وتأييد مطالبه، معلنة تأييدها الكامل للحراك مؤكدة على مايلي:

إن هذا الحراك الشبابي هو حراك شعبي، يعبر فيه المتظاهرون عن استيائهم من الأوضاع المعيشية التي يعانونها بسبب السياسات غير المسؤولة التي تنتهجها حكومة الوفاق تجاه الشعب والوطن.

إن مطالبهم العادلة في توفير الخدمات الأساسية والعيش بحرية وكرامة بعيداً عن التدخلات الأجنبية، وانهاء سيطرة المليشيات، هي مطالب كل الليبيين.

ودعت الحركة قيادات الحراك إلى الوعي الكامل بمحاولات التنظيم الإرهابي للإخوان المسلمين للالتفاف والقفز على المطالب الشعبية للحراك، واستغلاله لتلميع صورته، وتأكيد سيطرته على الدولة مجدداً.

وحذرت الحركة حكومة الوفاق وميلشياتها استعمال القوة في مواجهة إرادة الشعب، ودعت المجتمع الدولي للقيام بدوره في حماية المدنيين العُزل من آلة القتل المليشياوية.

واستغرب بيان الحركة تعليل حكومة الوفاق للمواجهة الشرسة من قبل مليشياتها للمتظاهرين على أنهم لا يحملون الإذن بالتظاهر!! فممن يأخذون الإذن إذاً؟ هل من المليشيات التي تهيمن على مفاصل الدولة؟ أم من المرتزقة الذين يجوبون شوارع العاصمة بأسلحتهم الثقيلة والمتوسطة؟ أم من تركيا وقطر أو البعثة الأممية الذين يهيمنون على قرارات حكومة الوفاق الداخلية والخارجية؟

واستهجن بيان الحركة الوعود ماوصفها البائسة التي أطلقتها حكومة الوفاق سعياً منها لإنهاء الحراك، حيث وعدت بعدالة توزيع أحمال الكهرباء!! وكأن الإظلام أصبح واقعاً تلزمنا هذه الحكومة بالتعايش معه لا أن تجد الحلول الناجعة لإنهائه!، كما عبرت الحركة عن استغرابها من تهميش هذه الحكومة للجنوب الذي يعاني كل هذه الازمات وبشكل مضاعف طيلة عقد من الزمن دون أي إحساس بمسؤوليتها عن هذا التقصير.

وفي ختام البيان دعت الحركة شباب جميع المناطق والمدن الليبية للاضطلاع بدورهم الوطني والخروج للساحات للالتحام بشباب العاصمة وتأييدهم في عدالة مطالبهم. الحرية للوطن… والسيادة للشعب