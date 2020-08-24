فتحية العريبي: “700” إصابة بـ “كورونا” في المنطقة الشرقية

متابعة/218

أفادت رئيسة اللجنة الاستشارية الطبية لمكافحة كورونا “فتحية العريبي”- الإثنين- بأن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بالمنطقة الشرقية 700 إصابة، حتى الآن، وأن الحالات النشطة بلغت 358 حالة وعدد 88 حالة وفاة.

وأضافت “العريبي” في تصريحات صحفية لها أنه من المتوقع أن يرتفع عدد الإصابات في بنغازي بشكل أكبر لو تمت زيادة عدد الفحوصات، حيث بينت أن عدد الإصابات في المدينة وصلت إلى 405 إصابات والوفيات بلغت 51 حالة وفاة.

يشار إلى أن اللجنة الطبية الإستشارية لمكافحة كورونا أعلنت -الأحد- عن تسجيل 71 حالة إصابة بالمنطقة الشرقية من أصل 183 عينة تم اختبارها في معمل كوفيد-19 بمركز بنغازي الطبي.

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