التونسية وفاء الشاذلي: خطاب «السراج» يشبه خطاب «بن علي» حين زاد كلامه في هياج الشارع 

قالت المحامية التونسية، وفاء الشاذلي، “ذكرني «السراج» بخطاب ما قبل الوداع للمرحوم «بن علي» حين زاد كلامه في هيجان الشارع مع الفارق أن «بن علي» بعيوبه كان وطنيا ولم يفرط في السيادة مثل الرخيص السراج الذي باع الارض والعرض وأمضى الاتفاقيات التي لم تبع ليبيا فقط بل كامل شمال أفريقيا!”.

وأضافت «الشاذلي»، عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك»، “وبكل صفاقة وجه -السراج- يوجه الاتهام للجيش الذي أغلق النفط! ماذا فعل العميل بأموال النفط؟”، مردفة “يتحدث وكأنه أغدقها على التنمية وعلى كرامة المواطن الليبي وعلى عيشه الكريم!”.

وتابعت؛ “نسي -السراج- أنه فرط في السيادة وفي أموال النفط لكل من هب ودب وللعرجاء والنطيحة من أتراك وطليان وقطريين وإخوان وأمريكان وفرنسيين ومرتزقة ودواعش وميليشيات ومبعوثين أمميين وكل من ساعده على قهر الشعب الليبي وترهيبه وترعيبه وسحق كرامته وتجويعه وتهميشه وتفقيره وقتله!”.

وختمت «الشاذلي»، “هل نسي -السراج- أنه دفع من دم الشعب الليبي 35 مليار دولار لأردوغان؟”، ماذا يريد هذا الرخيص بخطابه المخزي، ألهذه الدرجة مات فيه الضمير وانعدم في وجهه الحياء، غلق النفط وقطع أيدي الطامعين والعابثين بمقدرات الشعب الليبي واجب على كل وطني شريف وما فعله الجيش سيذكره التاريخ وسيمجده الأحفاد لا محالة، إنما النصر صبر ساعة”.