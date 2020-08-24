تجدد المظاهرات في طرابلس واتهامات للوفاق بقطع الكهرباء عن المتظاهرين

تجددت مساء اليوم الاثنين المظاهرات المطلبية في العاصمة الليبية طرابلس احتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية وانتشار الفساد وانقطاع الخدمات كالكهرباء والماء وطول الانتظار أمام محطات الوقود .

وقال مراسل بوابة افريقيا الاخبارية في طرابلس إن المتظاهرين توجهوا من ميدان الشهداء الى طريق السكة حيث مقر المجلس الرئاسي، وذلك بعد ساعات من خطاب متلفزة لرئيس الحكومة الوفاق فايز السراج، أكد فيه أن مشاكل طرابلس تراكمية وليست بسبب سياسات حكومة الوفاق.

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واكد متظاهرون على مواقع التواصل الاجتماعي حدوث إظلام تام في ساحة الشهداء، متهمين حكومة الوفاق بالوقوف وراء قطع الكهرباء للضغط على المتظاهرين، موضحين أن ساحة الشهداء ليست من المناطق التي تشهد عادة انقطاع الكهرباء.

وكان المتظاهرون قد تجمّعوا أمس أمام مقر حكومة الوفاق ثم انتقلوا إلى ساحة الشهداء وسط طرابلس للتنديد بالاوضاع المعيشية الصعبة في ليبيا.