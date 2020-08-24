عقيلة صالح يطالب بحماية المتظاهرين في طرابلس

أخبار ليبيا24

طالب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح كافة الأجهزة الشرطية والأمنية الرسمية بمدينة طرابلس بحماية المتظاهرين السلميين المُطالبين بحقوقهم.

وطالب صالح في بيان له – تحصلت “أخبار ليبيا24” على نسخة منه – النائب العام بتحمل مسؤولياته حيال الاعتداء غير المبرر وإساءة استعمال السلطة بحق المتظاهرين السلميين.

وأكد رئيس مجلس النواب على حق المواطن في التظاهر السلمي والتعبير عن رأيه فذلك حق من حقوق الإنسان كفلته الشريعة الإسلامية والمواثيق والأعراف والقوانين الدولية شريطة عدم الإضرار بالغير أو بالممتلكات العامة والخاصة.

وكانت العاصمة طرابلس وعدة مدن ليبية شهدت تظاهرات حاشدة، ضد سوء المعيشة والفساد، منددة بحكومة الوفاق، وسوء إدارتها، فيما واجه المرتزقة السوريون المدعومون من مليشيا الردع التابعة لداخلية الوفاق، المتظاهرين السلميين بالرصاص الحي، مما أدى لسقوط عدد من المصابين.

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