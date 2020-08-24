ليبيا الان

انضمام عناصر من الشرطة للمتظاهرين بطرابلس

تم النشر منذُ 27 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

انضم  عدد من الشرطة للمتظاهرين بالعاصمة طرابلس  التي تجددت  مساء اليوم الاثنين  فيها الاحتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية وانتشار الفساد وانقطاع الخدمات كالكهرباء والماء وطول الانتظار أمام محطات الوقود . 

وقال مراسل بوابة افريقيا الاخبارية في طرابلس إن المتظاهرين توجهوا من ميدان الشهداء  الى طريق السكة حيث مقر المجلس الرئاسي، وذلك بعد ساعات من خطاب متلفزة لرئيس الحكومة الوفاق فايز السراج، أكد فيه  أن مشاكل طرابلس تراكمية  وليست بسبب سياسات حكومة الوفاق. 

ولوح السراج في خطاب مساء  اليوم الاثنين بأنه قد يضطر لتشكيل ”حكومة أزمة“،  فيما رد على دعوة إسقاطه بالقول: ”لن نسمح بإسقاط الشرعية في الشارع ودخول البلاد في فراغ سياسي“.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • على كل الوطنيين الشرفاء من الانضمام الى المطالب العادلة للشعب الليبى للحفاظ على سيادته الوطنية وطرد المحتل التركى ونفاياته الارهابية وراينا الشعب العراقى ينجح فى طرد الامريكان من عدد من القواعد وتسليمها للجيش العراقى

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  • شرعية أمك ياوسخ انت اكبر فاسد في المجلس الرئاسي وأكبر سارق لأموال الليبيين وتهرب الأموال الي تركيا وبريطانيا ، ولكن الشعب لن يرحمك وأسرتك وستحاكم بإذن الله يانذل ياواطي

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