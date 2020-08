إصابة الحاسي والحداد بفيروس كورونا

أعلن مدير مكتب الإعلام بمركز بنغازي الطبي خليل قويدر، اليوم الاثنين إصابة نائب رئيس اللجنة الطبية الاستشارية التابعة للحكومة الموقتة، والناطق الرسمي باسمها أحمد الحاسي، وعضو اللجنة أحمد الحداد، بفيروس كورونا المستجد.

وقال قويدر في

تصريح صحفي إن الطبيبين المختصين في أمراض الباطنة ومكافحة العدوى، يخضعان حاليا

لفترة حجر منزلي بعد ظهور أعراض المرض عليهما.

وأضاف أن الحاسي في الحجر المنزلي بعد ظهور

أعراض الإصابة بـكورونا عليه.

ولفت إلى

استقرار الحالة الصحية لكلا الطبيبين، معربا عن أمله في أن يمن الله عليهما

بالشفاء العاجل.

