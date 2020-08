ميليشيا “ثوار طرابلس” تدعو الأجهزة الأمنية بكافة تشكيلاتها إلى حماية المتظاهرين

ادعت ميليشيا ثوار طرابلس أمس الاثنين، حرصها على سلامة المواطنين وأصدرت بيانا دعت فيه الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة إلى حماية المتظاهرين ومساندتهم، في تنظيم الصفوف وعدم الخروج عن المسار السلمي.

وأكدت الميليشيا

في بيان لها أن الاحتجاجات على الأوضاع المعيشية والخدمية والفساد جاء عفويا

انطلاقا من إرادة المحتجين ودون أي اجندة.

كما استنكرت

الميليشيا في بيانها ما وصفته بأحداث الشغب وحرق وتدمير وإغلاق بعض الطرق

الرئيسية.

ودعا البيان ما سماه الشباب الطاهر صاحب الحق لضبط النفس والتحلي بالعقلانية حتى لا يتم استغلال مطالبهم وإفسادها من قبل من وصفتهم بثلة من المندسين أصحاب الأجندة الحزبية والمصلحية ، على حد تعبير البيان.

