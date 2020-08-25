«امغيب»: هل طلب «السراج» الإذن من الشعب الليبي أو البرلمان قبل توقيع الاتفاقيات مع تركيا

تساءل عضو مجلس النواب، سعيد امغيب، “هل طلب السراج الإذن من الشعب الليبي أو البرلمان قبل أن يوقع كل الاتفاقيات مع تركيا حتى يطالب المواطنين بأخذ الإذن من الجهات المختصة قبل أن يخرجوا للتظاهر؟”.

وأضاف «امغيب» في منشور على صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك» قائلا: “هل استأذن السراج أهل طرابلس قبل أن يدخل المرتزقة السوريين والإرهابيين من كل مكان إلى بيوتهم؟”، لافتًا “وهل يجد المال والدولار فقط لتسديد رواتب المرتزقة وديون الأتراك ولا يجده لتوفير الدواء في المستشفيات والسيولة في المصارف ولحلحلة مشكلة انقطاع الكهرباء والمياه؟”.

واستطرد “ومن سمح له اصلاً بالتصرف في أموال الليبيين ومقدراتهم قبل موافقتهم؟”، مردفًا “وهل يعلم أن الشعب الليبي لم يقبل به يوماً لا رئيساً للمجلس الرئاسي ولا رئيساً للحكومة ولم يعد يرغب في وجوده في طرابلس وليبيا كلها”.