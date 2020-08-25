حراك شباب طرابلس يهدد بعصيان مدني

اتهم حراك شباب طرابلس حكومة الوفاق باعتقال عدد من المتظاهرين على خلفية الاحتجاجات المطلبية التي شهدتها طرابلس أمس .

وهدد الحراك بعصيان مدني اذا لم تطلق داخلية الوفاق الشباب المعتقلين.

وكان عدد من عناصر الشرطة قد انضموا للمتظاهرين بالعاصمة طرابلس التي تجددت مساء اليوم الاثنين فيها الاحتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية وانتشار الفساد وانقطاع الخدمات كالكهرباء والماء وطول الانتظار أمام محطات الوقود .

وقال مراسل بوابة افريقيا الاخبارية في طرابلس إن المتظاهرين توجهوا من ميدان الشهداء الى طريق السكة حيث مقر المجلس الرئاسي، وذلك بعد ساعات من خطاب متلفزة لرئيس الحكومة الوفاق فايز السراج، أكد فيه أن مشاكل طرابلس تراكمية وليست بسبب سياسات حكومة الوفاق.

ولوح السراج في خطاب مساء اليوم الاثنين بأنه قد يضطر لتشكيل ”حكومة أزمة“، فيما رد على دعوة إسقاطه بالقول: ”لن نسمح بإسقاط الشرعية في الشارع ودخول البلاد في فراغ سياسي“.