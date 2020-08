مجلس القبائل: ندعو المجتمع الدولي لوضع حل للأزمة التي تسبب بها اتفاق الصخيرات والاستعمار التركي

دعا المجلس الأعلى

لمشايخ وأعيان ليبيا أمس الاثنين الأطراف الدولية المعنية بحل الأزمة الدولية إلى

ضرورة وضع حد لما وصفها بالفوضى التي تسبب بها تأسيس اتفاق الصخيرات وزاد من حدتها

الاستعمار التركي.

وأوضح المجلس في

بيان له أن ليبيا وصلت إلى أوضاع مأساوية من استعمار وأوبئة وتدهور الأوضاع

الإنسانية وانتقام الميليشيات وموت المهاجرين بالمئات في عرض البحر .

وأضاف أن الغزاة

لا يريدون السلام ويسعون لكسب الوقت عبر بيان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير

المعتمدة الذي نعته البيان بأنه مسلوب الإرادة وأصدر بيان وقف إطلاق النار بناء

على تعليمات الغزاة – في إشارة إلى تركيا-.

وتابع البيان

بالتأكيد على أن الشواهد تؤكد أن المجموعات الإجرامية لا عهد لها من خلال اعتدائها

على مدينة الأصابعة وارتكاب أبشع الجرائم بحق أهلها، والإعداد لشن هجمات انتقامية

على مدن أخرى في الغرب والجنوب الليبي، وحشد المرتزقة خلال الساعات الماضية

للإعداد لشن هجمات على الحقول النفطية، واستهداف المدنيين المتظاهرين في مدينة

طرابلس بالرصاص الحي، والقبض والخطف والتعذيب للمتظاهرين سلميا ضد الاوضاع

المعيشية السيئة التي يعيشونها تحت سطوة الميليشيات، وخنوع المجلس الرئاسي وعربدة

المرتزقة واستنزاف المال الليبي وهيمنة المستعمر التركي.

وطالب البيان الأطراف

الدولية المعنية بحل الأزمة الليبية بضرورة وضع حد للفوضى التي تسبب بها ما سماه

الحل التلفيقي الذي تأسس في الصخيرات ثم زاد من حدتها الاستعمار التركي للأراضي

الليبية مؤكدا ان هذا العبث لن ينتهي إلا بإخراج المستعمر والمرتزقة من كافة

الأراضي الليبية قبل أي حديث عن حوار أو مصالحة أو حلول تبدو مستحيلة واقعيا.

ودعا المجلس أبناء القبائل الليبية إلى ضرورة التكاتف

والتلاحم من أجل وضع حل وطني يضمن حل كل الميليشيات وطرد المرتزقة والمستعمرين

ووضع حد للمجلس الرئاسي ببديل يضمن إنقاذ البلاد المترنحة على شفا الإفلاس والوباء

والحرب الضارية التي فرضتها الجماعات الدينية المتطرفة والميليشيات الإجرامية المتمسكة

بمقاعد السلطة، على حد تعبير البيان.

وطالب المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا المجتمع الدولي بضرورة احترام إرادة الليبيين الذي يعبرون عنها، بمظهراتهم ومسيراتهم التي انطلقت في كل المدن الليبية منذ فترة طويلة، وهي واضحة المطالب و كان آخرها مظاهرات العاصمة وما حولها خلال اليومين الماضيين وهي التي تؤكد حقيقة ما في نفوس الليبيي والمؤهلة لإرساء دعائم الاستقرار بتحقيق مطالبها بعيدا عن ادعاءات الزيف السياسي التي يطلقها كل المتصارعين على السلطة من خلال إطالة أمد الأزمة الليبية، وذلك على حد قول البيان.

The post مجلس القبائل: ندعو المجتمع الدولي لوضع حل للأزمة التي تسبب بها اتفاق الصخيرات والاستعمار التركي appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24