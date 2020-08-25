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“كتيبة ثوار طرابلس” تطالب المتظاهرين بضبط النفس محذرةً من “المندسين”

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طالبت كتيبة ثوار طرابلس المتظاهرين في العاصمة بضبط النفس والتحلي بالعقلانية مطالبةً الأجهزة الأمنية بكافة تشكيلاتها بحماية المتظاهرين، معربةً في بيان لها على تأكيدها بأحقية أبناء العاصمة في التذمر من تردي الأوضاع المعيشية والخدمية والاحتجاج ضد تفشي الفساد .

واستنكرت “كتيبة ثوار طرابلس” ما وصفته بأحداث الشغب التي تضمنتها الاحتجاجات، من حرق وتدمير وإغلاق الطرق الرئيسية-حسب وصف البيان-  محذرة من استغلال مطالب المتظاهرين من قبل من وصفتهم بثلة المندسين أصحاب الأجندة الحزبية والمصلحية.. كما دعت الكتيبة كل الاجهزة الامنية بكافة تشكيلاتها إلى حماية المتظاهرين ومساندتهم في تنظيم الصفوف وعدم الخروج عن المسار السلمي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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