كشف مدير مكتب الإعلام والتوعية بمستشفى الثورة البيضاء محمد الشباح، اليوم

الاثنين عن أن قرابة 30 حالة وفاة بفيروس

كورونا خلال 10 أيام بعضها إصابات مؤكدة

والبعض الآخر حالات مشتبه بها ولديها أعراض مماثلة لأعراض الوباء إلا أنه لم يتم

التأكد منها بسبب غياب جهاز البي سي آر.

The post الشباح: قرابة 30 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 10 أيام ما بين اشتباه وإصابات مؤكدة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24