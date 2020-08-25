متظاهرون ومدونون يرفضون “خطاب السراج”

تقرير/218

لم تنجح الكلمة المتلفزة -مساء الإثنين- لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، في امتصاص غضب المتظاهرين في طرابلس، على العكس تماماً، زادت وتيرة الغضب، ما جعل المظاهرات تتجدد بشكل مباشر بعد انتهاء الكلمة.

وجدد المتظاهرون في ميدان الشهداء بقلب العاصمة ، مطالبهم برحيل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ،مرددين “إرحل، إرحل”، -وذلك فور انتهاء كلمته للمتظاهرين التي كرر فيها وجود مندسين في صفوفهم.

وتوحدت آراء روّاد مواقع التواصل في ليبيا، على أن كلمة السراج، لم تكن في المستوى المطلوب، ولم تتضمن الحديث بشكل أكثر جرأة عن ملفات الفساد، ولا على شخصه كرئيس للمجلس الرئاسي، الذي طالب المتظاهرين بإسقاطه.

وهنا نرصد لكم بعض الردود على كلمة رئيس المجلس الرئاسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي:

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