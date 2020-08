الواحات…6 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا وحالة اشتباه و احدة

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا بالواحات اليوم

الثلاثاء، تسجيل 6 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا.

واوضحت اللجنة في منشور عبر صفحتها على موقع “فيسبوك” أن 4 من

هذه الحالات المؤكدة تم وضعها في مركز

العزل بينما تم وضع حالتين في العزل المنزلي.

وأضافت اللجنة أن هناك حالة اشتباه واحدة في مركز العزل، لم يتم التأكد من

إصابتها حتى الآن.

