احتجاجات طرابلس: مواطن يبلغ عن اختطاف ابنه

طرابلس-العنوان

أبلغ مواطن على حسابه في فيسبوك اليوم الإثنين عن اختطاف نجله أثناء خروجه من المنزل في العاصمة طرابلس لشراء حليب لطفله الرضيع، مؤكدًا أنه لم يتم العثور عليه.

أتى ذلك في ظل الاحتجاجات الشعبية، التي تشهدها العاصمة طرابلس إزاء تدهور الظروف المعيشية والفساد، والانقطاع المتكرر للكهرباء والمياه وطوابير الانتظار الطويلة أمام محطات توزيع الوقود.

وقال المواطن، عماد أبو غرارة، في تدوينة على فيسبوك: “لقد تم اختطاف ابني عبدالسلام يوم أمس مع الآلاف من شباب طرابلس وهو في طريقه لشراء حليب لابنه، ولم نعثر عليه حتى الآن”.

لقد تم اختطاف ابني عبدالسلام يوم امس مع الالاف من شباب طرابلس وهو في طريقه لشراء حليب لابنه ولم نعثر عليه حتي الان. رجاء الدعاء حتي يرجع سالما . والله الستار Posted by ‎عماد ابوغراره‎ on Monday, August 24, 2020

وقوبلت الاحتجاجات الشعبية في العاصمة طرابلس، بالاستخدام المفرط للقوة من جانب أفراد الأمن الموالين لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس.

وأكدت مصادر، من داخل العاصمة، أن الميليشيات المسلحة نفّذت حملة اعتقالات واسعة في أحياء العاصمة ضد المتظاهرين الذين يطالبون برحيل حكومة الوفاق.