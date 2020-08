بلحيمر: تخلص ليبيا من الإرهاب يعطي دفعة للمشروع المغاربي

أكد وزير الإعلام الجزائري الناطق الرسمي باسم الحكومة الجزائرية، عمار

بلحيمر، أمس الاثنين أن الجزائر ترفض أي تدخل خارجي أو عسكري ينسف الجهود السياسية

المبذولة لأجل استرجاع ليبيا لليبيين.

وأوضح بلحيمر، في تصريحات صحفية أن الجزائر تنسق مع تونس بهدف سد المنافذ

أمام الجماعات الإرهابية، التي تحاول ضرب استقرار المنطقة على اعتبار أن البلدين

من دول الجوار الليبي من جهتها الغربية.

وأكد بلحيمر أن الجزائر مع أي مبادرة باعتماد أسلوب الحوار والطرق المشروعة

بكل شفافية، مع احترام خصوصية كل بلد وسيادته، دون المساس بالمبادئ الأساسية

للدبلوماسية الجزائرية المبنية على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد.

وشدد على أن القضية الليبية قضية تخص الليبيين وحدهم، وأن أمن ليبيا من أمن

الجزائر، التي تدعم كل المساعي التي تجمع الليبيين على طاولة واحدة وتُوحد صفوفهم

وتحافظ على وحدتهم الترابية، مشيرًا إلى أن عودة ليبيا إلى الساحة الدولية وتخلصها

من آفة الإرهاب سيُعطي دفعًا مشروعًا للاتحاد المغاربي.

ورحبت الجزائر بإعلان الأطراف المتنازعة في ليبيا وقف إطلاق النار، وتفعيل

العملية السياسية، عبر حوار جامع يفضي إلى إنهاء الأزمة الليبية.

