هون.. حملة تطوعية -اليوم- لنظافة المدينة

متابعة/218

تنطلق في مدينة هون -اليوم الثلاثاء- حملة نظافة تطوعية وتوعوية، لتنظيف أحياء المدينة وشوارعها، بالتعاون مع الشركة العامة لخدمات النظافة ببلدية الجفرة ،هدفها تثقيف الناس وتوعيتهم لمخاطر رمي القمامة في غير الأماكن المخصصة لها ، وعملياً سيبادر متطوعو الجمعيات والمؤسسات الأهلية بتنظيف الأماكن التي تكدست فيها القمامة والنفايات,

يشارك في الحملة التطوعية والتوعوية منتسبو الهلال الأحمر فرع هون ومكتب الحرس البلدي الجفرة ونادي الإخاء الرياضي الثقافي الاجتماعي بهون و”حملة شوارعنا” وفوج كشاف هون وإذاعة الجفرة المحلية، التي سيكون دورها توعوي وإعلاني وترشيدي.

تبدأ الحملة -تحت شعار من أجل نظافة مدينتنا وبيئتنا- وستنطلق من أمام محلات “الحايس” بشارع الطريق العريضة وتنتقل إلى كافة أحياء المدينة لتتواصل على مدار “3” أيام، اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

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