يواصل رجال قسم التحريات العامة التابع لمديرية أمن بنغازي الأعمال المنوطة بهم تنفيذاً للتعليمات الصادرة بشأن اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية وتطبيق حظر التجول المفروض من قبل اللجنة العُليا لمكافحة وباء كورونا .. ويقوم منتسبو التحري بهذه المهمة إلى جانب عملهم بالتحري وجمع المعلومات من خلال الدفع بقوات التحري .
كما يواصل رجال مركز شُرطة “القوارشة” تنفيذ التعليمات بشأن اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية بشأن تطبيق حظر التجول-حسب ما أوردته الصفحة الرسمية لمديرية أن بنغازي ونشرته من صور ضمن متابعتها أول بأول لإجراءات تنفيذ الحظر احترازاً من خطر تفشي جائحة كورونا في بنغازي وما حولها.
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