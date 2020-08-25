يواصل رجال قسم التحريات العامة التابع لمديرية أمن بنغازي الأعمال المنوطة بهم تنفيذاً للتعليمات الصادرة بشأن اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية وتطبيق حظر التجول المفروض من قبل اللجنة العُليا لمكافحة وباء كورونا .. ويقوم منتسبو التحري بهذه المهمة إلى جانب عملهم بالتحري وجمع المعلومات من خلال الدفع بقوات التحري .

كما يواصل رجال مركز شُرطة “القوارشة” تنفيذ التعليمات بشأن اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية بشأن تطبيق حظر التجول-حسب ما أوردته الصفحة الرسمية لمديرية أن بنغازي ونشرته من صور ضمن متابعتها أول بأول لإجراءات تنفيذ الحظر احترازاً من خطر تفشي جائحة كورونا في بنغازي وما حولها.

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