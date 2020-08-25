عاجل ليبيا الان

ليبيا.. حكومة الوفاق تشن حملة اعتقالات ضد النشطاء في طرابلس

تم النشر منذُ 34 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / قناة سكاي نيوز
قناة سكاي نيوز
مصدر الخبر / قناة سكاي نيوز

شنت حكومة الوفاق في طرابلس حملة اعتقالات ضد عشرات النشطاء في العاصمة الليبية، فيما تواصلت المظاهرات في مدن عدة غربي ليبيا.

فقد أفاد شهود عيان، أن حكومة الوفاق، تشن حملةَ دهم واعتقالات ضد عشرات النشطاء في طرابلس، فيما أضرم متظاهرون النار في الإطارات، في مناطق الدريبي وقرقارش والسراج في العاصمة الليبية.

وأفاد الشهود أن “كتيبة النواصي”، التابعة لحكومة الوفاق، تطارد المتظاهرين في شوارع طرابلس، في وقت سمعت فيه أصوات إطلاق النار.

 وكانت الاحتجاجات الداعية لإسقاط حكومة الوفاق الليبية، قد تجددت في العاصمة طرابلس، حيث تجمع المتظاهرون أمام مقر حكومة الوفاق ثم انتقلوا إلى ساحة الشهداء، كما اندلعت احتجاجات في مدينتي مصراتة والزاوية.

وقال شهود عيان، إن عددا من الشبان خرجوا في تظاهرات ليلية، بمدينة العجيلات غربي ليبيا؛ احتجاجا على ما ورد في خطاب رئيس حكومة الوفاق فايز السراج.

 وندد رئيس البرلمان عقيلة صالح بالاعتداء على المتظاهرين، وطالب أجهزة الأمن في طرابلس بحماية المتظاهرين السلميين.

من ناحية ثانية، بث نشطاء في ليبيا، تسجيلات مصورة أظهرت عناصر من قوات مكافحة الشغب في ميدان الشهداء، يرفضون أوامر قادتهم ويتضامنون مع المتظاهرين في طرابلس.

وشهدت العاصمة مظاهرات احتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية وانتشار الفساد وانقطاع الخدمات كالكهرباء والماء. وكان المتظاهرون قد تجمعوا أمام مقر حكومة الوفاق ثم انتقلوا إلى ساحة الشهداء، وسط المدينة. كما أطلق عدد من النشطاء دعوات للدخول في حالة عصيان تام داخل طرابلس.

وقال رئيس لجنة التواصل الاجتماعي الليبية المصرية، عادل الفايدي، إن رئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، ورفاقه، هم من جلبوا المرتزقة إلى طرابلس. وطالب الفايدي، السراج باتخاذ موقف لطرد المرتزقة من البلاد.

عن مصدر الخبر

قناة سكاي نيوز

قناة سكاي نيوز

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • ثورة 23 اغسطس بدأت ولن تنتهى الا بتحرير ليبيا من الاحتلال التركى وحرق النفايات الارهابية واوكار الاخوان وراينا فى العراق تحطيم اوكار المليشيات الموالية لايران رغم قوتها ووجود ايران فى الجوار وليبيا بها نظام قبلى لا يترك الثأر ضد من يقتلوا ابناؤهم واردوغان وقع فى المستنقع الليبى الذى سيسقطه فى انقرة ويجعله مسخرة

    رد

  • يجب على المتظاهرين اذاعة الاغانى الوطنية والمطالبة بطرد الاحتلال وحرق النفايات الارهابية ومحاكمة الخوان والفاسدين

    رد