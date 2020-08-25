وزيرة الدولة لشؤون المرأة تتسلم مساعدات صينية لمواجهة «كورونا»

تسلمت وزيرة الدولة لشؤون المرأة والتنمية المجتمعية بحكومة الوفاق أسماء الأسطى شحنة مساعدات طبية مقدمة من الصين في إطار دعمها لدول الاتحاد الأفريقي لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتضم الشحنة كمامات طبية وأجهزة قياس حرارة.

جاء ذلك في فعالية داخل مقر وزارة الخارجية في طرابلس أمس الإثنين، حيث أكدت أسماء أن الشحنة ستوزع على المستحقات من النساء في البلديات، كما سيوجه جزء منها إلى النساء في مؤسسات الإصلاح والتأهيل، ومراكز إيواء النازحين، ومستشفى الرازي لعلاج الأمراض النفسية والعصبية، ومقدمي الخدمة في مجال المعلومات والمكتبات في الجامعة؛ لاستئناف العمل في إجراء البحوث العلمية التي توقفت بسبب الجائحة، حسب بيان «خارجية الوفاق»، على موقعها الإلكتروني.

وأشادت بالدور الصيني في مكافحة الجائحة على مستوى العالم واهتمامها بدول الاتحاد الأفريقي بمنحها المساعدات الطبية التي تسهم في مكافحة الفيروس، ودور وزارة الخارجية لتأمين وصول الشحنة وتسليمها لوزارة الدولة لشؤون المرأة.

في حين، أكد مدير إدارة شؤون آسيا وأستراليا بوزارة الخارجية محمد الزناتي، أن الشحنة ليست الأولى، وسبق التنسيق بين الوزارة والخارجية الصينية التي أرسلت عددا من الشحنات.

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