«حبرارة» لـ «السراج»: أتعهد بحل أزمة الكهرباء ولكن أعطيني صلاحيات ومستحقات الشركة المنفذة

تحدى مصدق حبرارة، المدير التنفيذي لما يعرف بـ”مؤسسة التحالف الليبي الأمريكي”، والمقرب من “الإخوان المسلمين”، فايز السراج أن يعطيه صلاحيات كاملة لتشكيل فريق لحل أزمة الكهرباء.

وقال «حبرارة» عبر منشور على حسابه على فيسبوك، ” تصدق يا باشمهندس فائز السراج أتحداك وأتحدى كل المشككين أن تعطينى قرار تشكيل وحدة حربية (Taskforce) بكامل الصلاحيات مع حرية تشكيل الفريق الذي أختاره من الداخل والخارج وتتعهد بدفع تكاليفهم وتتعهد بدفع كامل مستحقات الشركة المُنفذة كاملةً حسب الاتفاقية بدون تلخبيط وعمولات؛ وأتعهد للشعب الليبي أن أولد الألفين ميغا وات كاملةً بأقل من الميزانية المرصودة في أربعة شهور كحد أقصى”.

موضحًا أن “الموضوع ليس رهان أو عرض عضلات الحلول متوفرة يا جماعة ومُتاحة بس الإدارة والإرادة ضايعة كلياً”، مردفًا “تغطية العجز بالتدريج ليست بمعجزة، فالتقنيات اليوم تقدمت ومتوفرة بسهولة”، خاتمًا بجملة “انجز ولا تبرر”.

جدير بالذكر أن رئيس حكومة الوفاق فائز السراج، زعم خلال كلمته التي وجهها لليبيين، مساء الاثنين، أن “أزمة الكهرباء معقدة ومتراكمة منذ عقود وتفكيكها يحتاج إلى تعاون، وأن بعض المناطق لا تلتزم بطرح الأحمال وهذا يُربك الشبكة ويدخلها في إظلام تام”، مضيفًا أن “عابثين يقومون بترهيب موظفي شركة الكهرباء وإجبارهم على عدم طرح الأحمال”.

كما ادعى «السراج» أنه يسعى “لتحقيق العدالة بين مختلف المناطق في عملية طرح الأحمال” مردفًا أنه يتم العمل على “مشاريع جديدة لتخفيف العجز الحاصل في توليد الطاقة الكهربائية، ولكن نحن الآن في فترة الذروة الصيفية ولا يوجد عصا سحرية لحل أزمة الكهرباء”.